ЛГБТ и Трамп: появился первый предвыборный ролик Харрис

Вице-президент США Камала Харрис, которая, как предполагается, будет баллотироваться на пост главы государства от Демократической партии, выпустила свой предвыборный ролик. Неоднозначное видео уже обсуждают в социальных сетях.

Она говорит избирателям: «Я Камала Харрис, и я баллотируюсь в президенты США».

В видео неоднократно звучит слово «свобода», также в нем показывают представителей ЛГБТ.

Кроме этого не остался без внимания кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп: «Есть люди, которые считают, что мы должны быть страной хаоса, страха и ненависти».

Политик призывает к свободе от насилия, связанного с оружием, и к свободе распоряжаться своим телом.

Камала Харрис говорит, что выбирает будущее, где каждый может позволить себе медицинскую помощь, и где ни один ребенок не будет жить в нищете.

Ранее мы писали, что Обама считает, что Харрис проиграет Трампу.