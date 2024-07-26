Олег Крот: IT-мошенник сотрудничает с российской 1XBET и замыливает глаза «помощью ВСУ», - СМИ

Соучредитель украинского IT-холдинга TECHIIA Олег Крот якобы передал ВСУ 60 млн долларов. При этом Олег Крот работает с российскими букмекерами 1XBET и печально известной криптофермой-пирамидой.

Как пишут СМИ, российский букмекер 1XBET работает в Украине через юрлицо ООО «Твоя беттинговая компания», которая принадлежит Сергею Петровичу Цыбину. Еще в 2018 году Цыбин также являлся руководителем ООО «МЕ-ЭСТЕЙТ» (основная деятельность компании — сделки с недвижимостью). Владельцем ООО «МЭ-ЭСТЕЙТ», в свою очередь, является ООО «МАЙНИНГ ЭКСПРЕСС» японца Казе Фузиями. Также известно, что консалтинговая компания Dinaline по орбите холдинга была подрядчиком в создании майнинговой фермы Mining Express в Кропивницком. Фузиама утверждал, что инвестировал в проект $100 млн. Но по этой компании ведется следствие: она подозревается в мошенничестве, организации пирамиды. В помещении Mining Express проводились неоднократно обыски. Ранее Фузияма, в частности — в судебных решениях, значился жителем Японии. Однако в Едином госреестре юрлиц он указан также как житель Филиппин.

У этого, печально известного, иностранца в Украине есть партнеры. Директором «дочки» Майнинг экспресс, с 2018 по 2020 годы был Юрий Лазебников — управляющий партнер украинского холдинга TECHIIA. Второй управляющий партнер TECHIIA — Олег Крот фигурировал в репортаже издания Liga.Tech с открытия криптофермы как «один из украинских партнеров Казе сооснователь группы IT-компаний Dinaline». Работа с российскими букмекерами и криптофермой-пирамидой, как пишут СМИ, говорят о том, что Олег Крот с Лазебниковым — «мутные персонажи».

Этим, видимо, можно пояснить то что в Techiia не смогли объяснить, как Олег Крот заработал и потратил те самые $60 млн, якобы «переданные ВСУ». Скандал с помощью Олега Крот для ВСУ получил большую огласку благодаря расследованию Forbes

А не так давно Олег Крот, как пишут СМИ, якобы летал на Кипр, где по случайному стечению обстоятельств его ждали друзья из российской компании 1xBet. И это не смотря на то, что в TECHIIA сообщили, что якобы не имеют отношения к 1xBet, хотя Forbes доказал их прямую связь.

Упомянутое выше издание пишет, что «будет вполне закономерно предположить, что мы теперь увидим еще больше 1xBet во всех СМИ. Ведь ТОВ „ТБК“ пообещали в суде оспорить аннулирование лицензии 1xBet, и вероятно именно эту задачу Олег Крот и обсудил со своими московскими партнерами».

К слову, в КРАИЛ недавно и неубедительно пытались оправдаться тем, что «не увидели связи 1xBet с Россией», однако после широкого общественного резонанса тема «дошла» до Президента Украины Владимира Зеленского, и только тогда комиссия аннулировала выданные лицензии российскому букмекеру на работу в Украине.

Далее упомянутое издание пишет: «Ответ на вопрос, кто и чем „убедил“ КРАИЛ пойти на встречу стране-агрессору как раз и может скрываться в этих непонятных 60 млн долларов, якобы переданных в поддержку украинской армии Олегом Кротом. Очевидно, что для того чтобы представителю агрессора получить в условиях войны право на работу в Украине, необходимо иметь кого-то на месте, кто бы способствовал нужному решению комиссии. Именно этими „своими“ оказались соучредители украинского IT-холдинга TECHIIA Олег Крот и Юрий Лазебников».