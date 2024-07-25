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Новости > Кремль не исключил переговоров с Зеленским

Кремль не исключил переговоров с Зеленским

Александр Панько
25.07.24 15:23
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Кремль не исключил переговоров с Зеленским

Страна-агрессор Россия может пойти на переговоры с Украиной при власти президента Владимира Зеленьского, «но при определенных условиях». Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 25 июля.

«Вопрос непростой. С юридической точки зрения эта проблема на повестке дня, но с практической точки зрения мы открыты для достижения наших целей путем переговоров, поэтому здесь возможны разные варианты», — заявил он.

По мнению Пескова, президент Украины вроде бы «потерял легитимность».

«Помимо общей проблемы с легитимностью, есть еще проблема с фактически законодательным запретом на какие-либо контакты и переговоры с российской стороной, все эти запреты действуют. Поэтому здесь много всего еще нужно прояснить и услышать нам с вами какие-то разъяснения», — заявил Песков, хотя на самом деле запрет действует только на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Касаясь темы возможных переговоров с Украиной, представитель Кремля добавил: «Россия в целом открыта для переговорного процесса, но сначала нужно понять, насколько готова Украина, правительство страны, украинская сторона, и насколько она имеет разрешение на это от своих кураторов, потому что вы видите, что пока очень разные заявления звучат, и пока не совсем понятно».

Напомним, в Кремле заметили «унисон» позиций Украины и РФ.

Тэги: переговоры, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский

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