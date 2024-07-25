Эпичная мусорная атака КНДР на Сеул попала на видео

КНДР организовала очередную мусорную атаку на Южную Корею. Пхеньян отправил туда под полтысячи воздушных шаров с отходами.
О ситуации поведало Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.
Примечательно, что сразу несколько таких «подарков» приземлились в границах президентской резиденции.
Впрочем, как уточняется, вредоносного содержания в них обнаружено не было.
Большая часть воздушных шаров упала в Сеуле и северном районе соседней провинции Кенгидо.
Добавим, что для лучшего распространения мусора КНДР прикрепила к своим «приветам» специальные таймеры.
Резюмируется, что с 28 мая соседи запустили в Южную Корею более двух тысяч шаров с мусором в ответ на засылку антипхеньянских листовок в КНДР.
Ранее Трамп пообещал помириться с Ким Чен Ыном.