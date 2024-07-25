Олимпиада в Париже: болельщики освистали гимн Израиля

Очередной скандал приключился на Олимпийских Играх в Париже. Болельщики освистали гимн Израиля.
Произошло это перед футбольным матчем с командой Мали.
Стоит напомнить, что Палестинский олимпийский комитет направил письмо главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой запретить Израилю участвовать в Олимпиаде.
Теперь же гимн страны, которая нещадно бомбит Сектор Газа, громко освистали на стадионе «Парк де Пренс».
Многие зрители из Мали являются мусульманами, а по арене были развешаны палестинские флаги.
Сам поединок завершился со счетом 1-1.
Ранее мы писали, что спортсмены жалуются на скудное питание.