Американцы научились добывать воду… из воздуха

Эксперты из университета Юты в США научились добывать воду из воздуха. Стало известно, как это можно сделать.

Ученые говорят о том, что создали специальное компактное и автономное устройство, извлекающее достаточное количество воды из атмосферы даже в засушливом климате.

В их отчете сказано, что двухэтапный прототип использует адсорбирующие материалы, которые вытягивают молекулы воды из сухого воздуха, а затем применяют тепло, чтобы преобразовать эти молекулы в жидкую форму.

Поясняется также, что на втором этапе работы устройства вода осаждается в жидкость путем нагревания с помощью стандартной походной печи на жидком топливе.

Сообщается, что это работает благодаря экзотермической природе процесса сбора воды.

В ходе работы исследователи применили металлоорганические каркасы из фумарата алюминия, сформованного в панели, собирающие воду при прохождении воздуха.

Добавляется, что лишь один грамм этого материала удерживает площадь поверхности, равную двум футбольным полям.

Резюмируется, что даже небольшое количество материала может удержать много воды.

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