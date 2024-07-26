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Новости > Иван Ляховченко: одесский прокурор купил авто за 1000000

Иван Ляховченко: одесский прокурор купил авто за 1000000

Автор: «Фраза»
26.07.24 21:26
89
Иван Ляховченко: одесский прокурор купил авто за 1000000

Прокурор отдела Одесской областной прокуратуры Иван Ляховченко якобы давно оказывает давление на местный бизнес (прикрытие незаконных обысков, невыполнение решений суда). Но, как пишет ОРД, расследователи заинтересовались персоной Ивана Ляховченко после того, как он за полгода купил второй автомобиль подряд за миллион гривен.

Далее издание пишет следующее: «Прокурор Иван Ляховченко известен в Одессе игнорированием незаконных действий правоохранителей. В 2018 году Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров именно за такие умышленные и противоправные действия даже привлекла Ивана Ляховченко к дисциплинарной ответственности, объявив ему выговор (решение № 13дп-18). Он сознательно игнорировал требования вернуть изъятое при обыске имущество (компьютерную технику) предприятию (дело 522/14215/17). Нарушение произошло в первый же год работы Ляховченко в Одесской местной прокуратуре № 3. Уже через год та же Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров признала прокурора Ивана Ляховченко таким, который не привлекался к дисциплинарной ответственности — потому что он «сделал надлежащие выводы» и «не допускал нарушение законодательства» (решение № 438ЗС-18). Выводы Комиссии явно оказались преждевременными.

Иван Ляховченко декларирует, работая всю жизнь (с 2016 года) в прокуратуре, не совпадающее с его доходами имущество. 5 объектов недвижимости (земельные участки, квартиры, комплекс зданий, сооружений) включая приобретенное в 2021 году элитное офисное помещение на побережье Одессы. Оно записано на жену Марину Ляховченко, которая за 2023 год задекларировала всего 110 тыс. грн заработной платы в Одесском региональном управлении Минюста. Этот офис в декларации указан, как приобретен за 100 тыс. грн. при рыночной цене около $100 тыс. Правда, как простой минюстовский клерк, она задекларировала «денежный подарок» в 96 тыс. грн.

Внимание заслуживает автопарк семьи прокурора Ивана Ляховченко. В конце 2023 года они купили новенькую HONDA M-NV 2022 выпуска за 969,9 тыс грн, на что теоретически могло бы хватить годовой зарплаты Ляховченко в прокуратуре (1 млн 17,4 тыс грн). Но уже в мае 2024 года Иван Ляховченко покупает еще одну «малышку на миллион» — AUDI A6 за 995 тыс. грн. Права собственности на этот автомобиль прокурор приобрел 9 мая — порадовал себя на «День победы».

В Одессе сходит новая прокурорская «звезда» Ивана Ляховченко и Национальному агентству по предотвращению коррупции следует провести проверку образа его жизни с уровнем доходов. И это лишь часть того, что мы можем сказать о прокуроре Ляховченко в настоящее время".

Тэги: Іван Ляховченко, прокурор Іван Ляховченко, Иван Ляховченко, прокурор Иван Ляховченко

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