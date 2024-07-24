Света в Украине станет еще больше

На одной из АЭС выведен из ремонта один из энергоблоков. В некоторых регионах Украины ограничения не применяются до 18:00. Об этом сообщает Минэнерго.

«На одной из АЭС после планового ремонта, завершенного предыдущего срока, к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков», — говорится в сообщении.

Как говорят энергетики, это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит существующий дефицит электроэнергии.

«Значительный дефицит в энергосистеме вызван массированными российскими атаками на украинскую энергетику», — напомнили в министерстве.

Напомним, в Украине отменили отключение света в дневные часы.