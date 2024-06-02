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Дайджест > Владислав Володский. Как мелкий жулик из Запорожья ворует на закупках для армии прикрываясь Офисом президента

Владислав Володский. Как мелкий жулик из Запорожья ворует на закупках для армии прикрываясь Офисом президента

Автор: «Фраза»
01.06.24 18:35
224
Владислав Володский. Как мелкий жулик из Запорожья ворует на закупках для армии прикрываясь Офисом президента

Правоохранители раскрыли масштабную схему воровства Владиславом Володским на закупках продуктов питания для украинской армии. Теперь организатору схемы, молодому предпринимателю из Запорожья Володскому Владиславу Алексеевичу от 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Главным следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, сведения о котором 28 сентября 2023 года внесены в Единый реестр досудебных расследований под № 12023000000001819, по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.


Главным фигурантом в уголовном производстве 12023000000001819 является Владислав Володский. По делу Володский проходит вместе со связанными юридическими лицами ООО «Регион-Продукт Плюс» (ЕГРПОУ 44704604 руководитель Володский Владислав Алексеевич ИНН 3431305613), ООО «Регион-Продукт» (ЕГРПОУ 39234010), ООО «Чудові Страви» (ЕГРПОУ 44472726). Последняя компания: «Чудові Страви» принадлежит отцу Владислава Володского — Володскому Алексею Юрьевичу, он также является соучастником схемы воровства на закупках продуктов питания для украинской армии.

Жулик Володский


Согласно материалам следствия, прокурор в своем ходатайстве отмечает, что группой лиц, действуя по предварительному сговору со служебными лицами Министерства обороны Украины, с использованием реквизитов и счетов подконтрольных юридических лиц ООО «Регион-Продукт Плюс» (код ЕГРПОУ 44704604), ООО «Регион-Продукт» (код ЕГРПОУ 39234010), ООО «Чудові Страви» (код ЕГРПОУ 44472726), налажено функционирование противоправного финансового механизма, связанного с присвоением бюджетных средств в особо крупных размерах при организации питания структурных подразделений оборонной сферы Украины.

По информации нашего источника, в своей противоправной деятельности Владислав Володский прикрывался знакомством с киевлянином Чепурным Сергеем Николаевичем и, якобы, «связями в Офисе Президента». Согласно материалам следствия, которые нам стали известны, Сергей Чепурной является так называемым «решалой» невысокого уровня, а «связями» в Офисе Президента Владислав Володский не располагает. Тем не менее, отец Владислава Володского, до сих пор продолжает угрожать следователям, которые ведут дело, «связями сына в Офисе Президента».


Сергей Чепурной

Как стало известно журналистам нашего издания, кроме воровства на поставках продуктов питания для Минобороны, Владислав Володский также занимался «благотворительными сборами» для украинской армии. Кроме прочего Владислав Володский заявлял, что сборы денежных средств санкционированы Офисом Президента и в кратчайшие сроки будут направлены на закупку продуктов питания военным, а у тех предпринимателей кто не даст деньги, будут проблемы с Налоговой и правоохранителями.

Собранные Володским средства должны были идти на закупку и доставку средств гигиены и продуктов питания для наших бойцов, но до фронта так и не дошли.

Стоит отметить, что 2014 году в отношении Владислава Володского уже было возбуждено уголовное производство по ст.383, 384 УК Украины, которое в дальнейшем было закрыто. Как сообщают наши источники, знакомые с ситуацией, тогда Владислав Володский хвастался друзьям, что «отец все порешал». Надеемся, что в условиях военного времени, воровство на продуктах питания для украинских солдат не останется безнаказанным.

По материалам Проблематик

Тэги: Владислав Володский, Володский Владислав Алексеевич

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