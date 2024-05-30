Блинкен намекнул о смене позиции в запрете ударов оружием США по РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что администрация Байдена может быть открыта для разрешения Украине бить американским оружием по территории РФ. Об этом сообщает The New York Times.

Блинкен заявил, что США не поощряли и не разрешали такие атаки. В то же время он отметил, что украинцы должны принимать собственные решения о том, как лучше защитить себя (позиция, которую он высказывал и раньше) и что правительство США «адаптируется и корректирует свою позицию по мере надобности» того, как развивается война.

Также Блинкен ответил на вопрос журналиста, означают ли его слова «адаптироваться и приспосабливаться» о том, что Соединенные Штаты могут поддержать удары Украины американским оружием по территории РФ.

«Адаптироваться и приспосабливаться означает именно это», — ответил он.

Напомним, Сунак намекнул, что Украина может бить западным оружием по территории России.