Ученые назвали эффективную диету для похудения

Эксперты из университета штата Аризона (США) дали совет, как похудеть. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что интервальное голодание с увеличенной долей белковых продуктов в рационе улучшает состав микробиома кишечника и помогает эффективно сбрасывать вес.
Указывается, что в опыте, который длился восемь недель, принял участие 41 доброволец с избыточным весом или ожирением в возрасте 30-65 лет.
Людей разделили на две группы.
Сообщается, что первую группу проинструктировали придерживаться интервального голодания.
Поясняется, что это тип питания, в соответствии с которым в отдельные периоды времени (чаще всего счет идет на часы) человек полностью обходится без еды.
Информируется, что люди ели четыре-пять раз в день, а основой рациона выступали белковые продукты.
В то же время, подопытные из второй группы придерживались диеты, предполагающей ограничение калорийности.
В результате выяснилось, что интервальное голодание с акцентом на потребление белка поспособствовало увеличению числа полезных бактерий в кишечнике участников из первой группы.
Подчеркивается, что данный тип питания усиливал выработку определенных белковых молекул (цитокинов), ускоряющих окисление жира, в организме.
Резюмируется, что, несмотря на то, что в обеих группах среднее потребление калорий в неделю было одинаковым, участники из первой группы добились большего снижения общего веса и жировой массы.
Ранее была озвучена неочевидная польза кето-диеты.