Ученые назвали эффективную диету для похудения

Эксперты из университета штата Аризона (США) дали совет, как похудеть. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что интервальное голодание с увеличенной долей белковых продуктов в рационе улучшает состав микробиома кишечника и помогает эффективно сбрасывать вес.

Указывается, что в опыте, который длился восемь недель, принял участие 41 доброволец с избыточным весом или ожирением в возрасте 30-65 лет.

Людей разделили на две группы.

Сообщается, что первую группу проинструктировали придерживаться интервального голодания.

Поясняется, что это тип питания, в соответствии с которым в отдельные периоды времени (чаще всего счет идет на часы) человек полностью обходится без еды.

Информируется, что люди ели четыре-пять раз в день, а основой рациона выступали белковые продукты.

В то же время, подопытные из второй группы придерживались диеты, предполагающей ограничение калорийности.

В результате выяснилось, что интервальное голодание с акцентом на потребление белка поспособствовало увеличению числа полезных бактерий в кишечнике участников из первой группы.

Подчеркивается, что данный тип питания усиливал выработку определенных белковых молекул (цитокинов), ускоряющих окисление жира, в организме.

Резюмируется, что, несмотря на то, что в обеих группах среднее потребление калорий в неделю было одинаковым, участники из первой группы добились большего снижения общего веса и жировой массы.

Ранее была озвучена неочевидная польза кето-диеты.