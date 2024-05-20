Продолжительность жизни в мире вырастет на 4,5 года к середине этого века

Международная группа ученых предполагает, что к 2050-му году в мире вырастит ожидаемая продолжительность жизни. Они представили свой прогноз.

В нем сказано о том, что в 2022-2050-х годах средняя продолжительность жизни в мире увеличится с 73,6 года до 78,1 года, то есть – на 4,5 года.

Уточняется, что мужчины будут жить на 4,9 года дольше, а женщины на 4,2 года.

Предполагается, что рост продолжительности жизни будет наибольшим в странах с более низким показателем.

Говорится, что такая тенденция во многом обусловлена ​​мерами общественного здравоохранения, которые предотвратили и улучшили показатели выживаемости от сердечнососудистых заболеваний, коронавируса и ряда инфекционных, материнских, неонатальных и алиментарных болезней.

Сообщается, что продолжающийся сдвиг бремени болезней в сторону неинфекционных заболеваний, таких как сердечнососудистые заболевания, рак, хроническая обструктивная болезнь легких и диабет, а также воздействие факторов риска, связанных с ними, таких как ожирение, высокое кровяное давление, неоптимальное питание и курение окажут наибольшее влияние на показатели здоровья следующего поколения.

Ранее пожилых людей призвали отказаться от алкоголя.