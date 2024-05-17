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Видео-Новости > На Хьюстон обрушился смертоносный ураган – появилось видео последствий

На Хьюстон обрушился смертоносный ураган – появилось видео последствий

Агата Кловская
17.05.24 13:13
155
На Хьюстон обрушился смертоносный ураган – появилось видео последствий

На американский Хьюстон (штат Техас) обрушился жуткий ураган. Его жертвами стали как минимум четыре человека.

Местные власти говорят, что под миллион потребителей остались без электричества.

Мэр Хьюстона Джон Уитмир сказал: «У нас шторм со скоростью ветра 160 километров в час, эквивалентный урагану Айк, значительные разрушения в центре города».

Уточняется, что два человека погибли в результате падения деревьев, еще один трагический случай произошел из-за крана, который повалило ветром.

Из-за жуткой погоды были приостановили полеты в двух основных аэропортах города.

Ранее появилось видео последствий смертельного урагана во Флориде.

Тэги: США, мир, Техас, ураган, непогода, Хьюстон

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