Эрик (2024): трейлер и дата выхода сериала про синего монстра

Бенедикт Камбербэтч появился в дебютном трейлере мини-сериала «Эрик».

Сюжет сериала «Эрик» таков: "Нью-Йорк, 1980-е. Винсент — кукольник и автор популярного детского телешоу, чей девятилетний сын Эдгар пропадает однажды утром по дороге в школу. Полный чувства вины и отвращения к самому себе из-за пропажи сына, Винсент находит ниточку в виде рисунков Эдгара, на которых изображён синий монстр по имени Эрик".

Релиз сериала «Эрик» - 30 мая 2024 года на Netflix.

Трейлер сериала «Эрик»: