График отключения электроэнергии: есть хорошие новости

В Украине графики отключения электроэнергии 18 мая будут применять в случае значительного роста потребления. При этом «Укрэнерго» на данный момент не предоставлял распоряжения ограничивать потребление.

«На субботу предварительно ограничения электричества не запланированы. Впрочем, ситуация крайне изменчива. Пожалуйста, используйте свет бережливо», — пояснили в компании ДТЭК.

Чтобы не пришлось вводить новые, более жесткие, графики отключения электроэнергии и не отключать свет, в «Укрэнерго» просят каждого украинца экономить ток хотя бы утром и вечером.

Энергетики советуют покупать только энергоэффективную технику (класс энергоэффективности «А» и выше), заменить все лампы энергосберегающими, установить датчики движения.