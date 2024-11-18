В Китае собака два года ходила на могилу хозяйки

Необычный случай произошел в Китае. О нем пишет издание South China Morning Post.

Сообщается, что в провинции Цзянси собака два года ходила на могилу своей хозяйки.

В итоге ее наконец-то забрал сотрудник центра помощи бродячим собакам.

До этого животное, проявившее такую необычайную верность, успело стать звездой социальных сетей.

Когда собаку приехали спасать, у нее было серьезное кожное заболевание, а одна из лап была повреждена.

Местные жители говорят, что хотели забрать собаку, но она всегда возвращалась на могилу.

Впрочем, волонтеру таки удалось завоевать доверие животного и забрать его в свой центр, где собаке оказали необходимое лечение, после чего она осталась жить в центре вместе с другими спасенными псами.

Сейчас собака чувствует себя намного лучше. Ей дали кличку Чжунбао, которая означает Верный малыш.

Парень при этом регулярно привозит собаку проведать могилу своей бывшей хозяйки.

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