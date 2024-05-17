Е-кабинет призывника заработает 18 мая, — Минобороны

Электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая, когда новый закон о мобилизации официально вступит в силу. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода.

По его словам, через электронный сервис военнообязанные могут обновить военно-учетные данные. Сначала будет доступна mvp-версия (минимальный набор функций в приложении). Расширенная версия будет работать с июня 2024 года.

«То есть в дальнейшем будут дополнительные опции в электронном кабинете. Сейчас это будет возможность обновить свои данные. Прежде всего, речь идет об электронной почте, речь идет о телефоне и месте жительства», — отметил Лазуткин.

Напомним, украинцам разъяснили, когда заработает е-кабинет военнообязанного и заменит ли он поход в ТЦК.