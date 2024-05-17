Путин и Си готовятся к войне с Западом, — The Telegraph

Визит Владимира Путина в Китай подается обеими странами как координация мирных усилий, но на самом деле Пекин и Москва готовятся к противостоянию Западу. Об этом пишет британское издание The Telegraph, анализируя первые заявления Путина и Си Цзиньпиня.

«В комментариях на камеры перед закрытыми переговорами два лидера говорили о глобальной стабильности и разрешении конфликтов, таких как война в Украине. Но когда они сели за стол для переговоров в четверг утром, стало ясно, что там речь не шла только о мире», — говорится в публикации.

Издание указывает, что вместе с Путиным в КНР приехал новый министр обороны Андрей Белоусов, также его переведенный в Совбез РФ предшественник Сергей Шойгу, руководители Росатома и Роскомоса. По словам аналитиков, это указывает на расширение военного сотрудничества между государствами.

«Путин и господин Си не скрывали своей готовности сотрудничать вместе в „безграничном“ партнерстве, чтобы изменить мировой порядок под руководством США», — пишет The Telegraph.

Издание напоминает, что Пекин отказался осудить российскую агрессию против Украины и подпитывает российский ВПК технологиями двойного назначения. Между тем Россия постоянно подчеркивает поддержку Пекина в вопросах, связанных с Тайванем, куда Китай угрожал вторгнуться.

В материале говорится, что накануне своего визита Путин сказал китайскому информационному агентству Синьхуа, что встреча будет способствовать совместным усилиям по укреплению «территориальной целостности и безопасности наших стран» в рамках «стратегического партнерства координации для новой эры».

«По поводу того, что это означает для военного и геополитического сотрудничества, два автократических лидера, вероятно, заставят Запад догадываться», — пишет The Telegraph.

Напомним, Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление.