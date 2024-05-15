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Новости > Украинцам разъяснили, когда заработает е-кабинет военнообязанного и заменит ли он поход в ТЦК

Украинцам разъяснили, когда заработает е-кабинет военнообязанного и заменит ли он поход в ТЦК

Александр Панько
15.05.24 16:16
103
Украинцам разъяснили, когда заработает е-кабинет военнообязанного и заменит ли он поход в ТЦК

Электронный кабинет военнообязанного должен заработать уже на этой неделе. Он будет доступен прямо на смартфоне и через него можно обновить учетные данные, сообщает «РБК-Украина».

Электронный кабинет призывников, военнообязанных и резервистов — это обособленный персональный веб-сервис. Который будет реализован через мобильное приложение.

Е-кабинет позволит дистанционно обновить учетные данные. Отметим, с 18 мая 2024 года украинцы в возрасте 18-60 лет обязаны уточнить их в течение 60 дней. Сделать это можно так же через ТЦК и Центры админуслуг.

Сам кабинет заработает буквально через несколько дней.

«18 мая Министерство обороны запускает, как и определено действующим законом, электронный кабинет военнообязанного», — сообщила замминистра обороны Екатерина Черногоренко.

Однако, как уточнил член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, с 18 мая кабинет запустят в тестовом режиме. Который из-за серьезно работы продлится в течение 30 дней, в полноценном режиме е-кабинет заработает с июня.

Тем не менее, уже с субботы украинцы смогут актуализировать информацию для ТЦК через приложение.

«Электронный кабинет заработает со дня вступления закона в силу, и граждане смогут обновить свои данные, и это будет считаться тем, что гражданин выполнил требования закона», — добавил он.

В электронный кабинет будут подтягиваться данные из реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». В нем содержатся порядка 30 пунктов персональных данных.

«Оберег» собирает информацию из баз налоговой, Минюста, Минобразования, судебной администрации, пограничной службы и так далее. Соответственно, в кабинет подтянутся такие сведения как:

— ФИО, дата рождения, пол;

— серия и номер паспорта, ИНН;

— место жительства;

— семейное положение;

— образование;

— место работы и другие данные;

На сегодня под уточнением данных в первую очередь имеют в виду адрес проживания, номер телефона и e-mail.

Загрузить приложение можно из App Store и Google Play на смартфоны на базе iOS и Android. Затем необходимо авторизоваться с помощью BankID, а также заполнить нужные поля — номер телефона, электронная почта и адрес проживания.

По словам Черногоренко, приложение будет простым и нативным. Окончательный интерфейс не известен, но судя по опубликованному на ее странице в Facebook скриншоту, дизайн похож на приложение «Дія».

Электронные кабинеты создаются на каждого военнообязанного. Даже на тех, кто не хочет или не может им воспользоваться. Поэтому регистрация в е-кабинете — исключительно добровольная.

«Это удобство, которое предлагает государство. Мобильное приложение — один из способов обновления данных, которое необходимо сделать в течение 60 дней с 18 мая», — отметила Черногоренко.

Таким образом, есть смысл воспользоваться кабинетом, чтобы уточнить данные дистанционно, не стоять в очередях перед ТЦК и избежать лишним бюрократических процедур.

За границей для некоторых мужчин призывного возраста ограничат консульские услуги. Новый закон о мобилизации предусматривает, что они тоже должны уточнить учетные данные. Только после этого они смогут воспользоваться услугами (например, оформить паспорт) в полной мере.

Сделать это можно по телефону или электронной почте, а также через е-кабинет. То те, кто выехал, тоже смогут установить приложение.

«Думаю, что электронный кабинет заработает на следующей неделе уже и за рубежом, любой гражданин Украины сможет обновить свои персональные данные», — сказал Вениславский.

По его словам, после обновления данных гражданин Украины получит сгенерированный QR-код. Который будет свидетельствовать о том, что требования закона выполнены и есть право на консульские услуги без ограничений.

Он также отметил, что сделать это будет просто, а обновление данных через приложение и получение QR-кода займет не более 15 минут.

Екатерина Черногоренко заверила, что все желающие успеют уточнить данные через е-кабинет.

«Цифровая команда Минобороны работает над тем, чтобы запустить приложение 18 мая. Для нас важна безопасность данных, поэтому мы уделяем особое внимание этому направлению», — сказала она.

Поэтому если загрузить электронный кабинет после 18 мая, авторизоваться и уточнить данные до 16 июля включительно, дедлайны будут соблюдены и нарушения законодательства не будет.

Если военкомату нужно будет уточнить еще какую-либо информацию, человека вызовут повесткой. Через е-кабинет повестки рассылаться не будут.

Кроме того, «Оберег» пока не обменивается данными с Минздравом, поэтому сведения о состоянии здоровья не подтянутся в кабинет. Следовательно, вопрос прохождения военно-врачебной комиссии дистанционно не решается. Ее, как и прежде, нужно проходить очно.

Как уточнили в Генеральном штабе ВСУ, пока нет задачи автоматически давать направление на комиссию всем, кто обновит данные онлайн. Такое решение будет принимать ТЦК.

Вениславский отмечает, что после того, как военнообязанный воспользуется приложением, ТЦК в обычном режиме пришлет повестку или вызовет через е-кабинет на конкретное время, когда нужно пройти ВВК.

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин также уточнил, что обновить свои данные должны даже те, у кого есть бронь от мобилизации или другие основания для отсрочки. До этого сообщалось, что норма о 60 днях распространяется на всех военнообязанных, кроме снятых с воинского учета. Это также касается ограниченно пригодных, поскольку данный статус отменили и до февраля 2025 года такие лица должны снова пройти медосмотр.

Напомним, Зеленский подписал закон о е-кабинете военнообязанного.

Тэги: общество, новости Украины, электронный кабинет военнообязанного

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