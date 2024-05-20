Американцы рассказали, как люди могут «искажать» время

Эксперты из университета Джорджа Мейсона в штате Виргиния (США) поведали о том, что люди могут «искажать» время. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что была выявлена связь между субъективным восприятием времени и тем, что видят люди.

Ученые провели два опыта, во время которых добровольцы просматривали различные изображения и оценивали их как «короткие» или «длинные» на основе своих впечатлений.

Указывается, что время показа каждого кадра случайным образом варьировалось в диапазоне от 0,3 до 0,9 секунды.

В итоге результаты опытов выявили, что размер и хаотичность сцены оказывают значительное, но противоположное влияние на воспринимаемую продолжительность.

В то же время, масштабные картины неизменно заставляли людей считать их более длительными, а насыщенность беспорядочными деталями вызывали ощущение краткости.

Кроме этого американцы провели третье испытание, в котором изображения различались по своей запоминаемости.

Было установлено, что врезающиеся в память картины увеличивают ощущение длительности времени.

Данные выводы подтвердило моделирование с использованием нейронной сети: так, согласно расчетам алгоритмов, мозг быстрее обрабатывает запоминающиеся изображения.

Резюмируется, что это открытие продемонстрировало наличие визуального восприятия времени в сознании человека, которое дает возможность мозгу собирать больше информации, когда это требуется.

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