В России после WhatsApp и FaceTime заблокировали еще и SnapChat

Роскомнадзор объявил о блокировке еще одного популярного в России сервиса — Snapchat — после введенных накануне ограничений на работу FaceTime от Apple. Об этом сообщает TMT.

По данным на 2022 год, Snapchat в России использовали 7,6 млн человек.

В ведомстве заявили, что мессенджер «используется для организации и проведения террористических действий, вербовки их исполнителей, а также для мошенничества и других преступлений против граждан».

Напомним, ранее с аналогичной формулировкой Роскомнадзор сообщил о блокировке FaceTime — одного из последних сервисов, доступных в России для видеосвязи после ограничений в WhatsApp и Telegram.