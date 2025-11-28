Андрей Ермак написал заявление об отставке

28.11.25 19:19

Стало известно, как будут отключать электричество в Украине 29 ноября

28.11.25 19:13

Зеленский рассказал, кто будет представлять Украину на переговорах

28.11.25 19:07

Зеленский все же уволил Ермака

28.11.25 16:46

В Европарламенте призвали запретить соцсети до 16 лет

28.11.25 15:32

С начала года в Украине увеличилось число жертв среди гражданского населения, — ООН

28.11.25 14:37

Си Цзиньпин объяснил Трампу позицию Китая по Тайваню

28.11.25 13:43

Россия против участия ЕС в переговорах о мире в Украине

28.11.25 13:24

В «Укрэнерго» назвали регионы, в которых наихудшая ситуация с электроснабжением

28.11.25 12:45

На Прикарпатье офицер ТЦК с особой жестокостью избил мужчину во время медкомиссии