В Днепропетровской области школьный автобус попал смертельное ДТП

В четверг, 11 декабря, на трассе Стрый–Луганск–Изварино около села Саксагань (Днепропетровская область) произошло смертельное ДТП. О нем поведали в ГСЧС.

Сказано, что тут произошло столкновение школьного автобуса ЗАЗ с автомобилем Volkswagen Transporter.

Увы, в результате аварии в Volkswagen Transporter погибли двое мужчин.

Добавляется, что еще семеро человек, среди которых один ребенок, находившиеся в школьном автобусе, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения.

