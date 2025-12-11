В Украине могут изменить формирование цен на лекарства

В Украине могут изменить формирование цен на лекарственные препараты. Министерство здравоохранения обнародовало проект порядка предоставления маркетинговых и других услуг, связанных с реализацией лекарственных средств, и применения инструментов фактического уменьшения закупочных цен после перехода права собственности на товар.

Так, согласно данному документу, среди механизмов, приводящих к фактическому уменьшению закупочных цен после перехода права собственности на товары, в частности, механизмы отсроченных скидок, кредитных нот, бонусов или других форм обратной корректировки цены.

Предусматривается, что механизмы снижения цен могут применяться для полного или частичного возмещения стоимости лекарственных средств, срок годности которых истек и которые изъяты из обращения или срок годности которых менее 180 календарных дней.

Сказано, что подобные механизмы используются, в частности, для компенсации расходов, связанных с колебанием курсов валют, обеспечения осуществления мероприятий, направленных на снижение стоимости лекарственных средств для конечных потребителей, мероприятий по реализации благотворительных программ, мероприятий, направленных на снижение цен на лекарства из Национального каталога цен в порядке мероприятий, направленных на снижение стоимости лекарственных средств для проведения закупок учреждениями здравоохранения, местными госадминистрациями (военными администрациями) и/или благотворительными организациями.

Ранее была озвучена текущая ситуация с гриппом и ОРВИ в Украине.