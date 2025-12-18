У Трампа опровергли подготовку новых санкций против России, — СМИ

Президент США Дональд Трамп не принимал решения о введении новых санкций против России. Об этом сообщило информационное агентство Reuters, ссылаясь на комментарий представителя Белого дома.

По словам чиновника, американский лидер не принимал новых решений по антироссийским санкциям.

«Роль учреждений заключается в том, чтобы подготовить варианты для исполнения президентом», — пояснил он.

Представитель Госдепа США рассказал, что не будет предварительно обсуждать санкции против России.

Напомним, информагентство Bloomberg ранее сообщило о подготовке администрацией Дональда Трампа новых санкций против российского энергетического сектора.

Источники агентства заявляли, что Белый дом таким образом пытается усилить давление на российского диктатора, если тот откажется от разработанного США мирного плана.