Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов помочь Украине с гарантиями безопасности, так как это необходимый фактор, чтобы мирная сделка была реализована. Об этом шла речь в трансляции Белого дома.

В ходе общения с прессой журналисты упомянули, что в июле Трамп дал обязательство Европе участвовать в миротворческом контингенте, если будет достигнута мирная сделка.

«Вы упоминали, кажется, воздушную поддержку, разведку и так далее. Это обязательство остается в силе? Готовы ли США участвовать в этом?», — спросил репортер.

Ответ президента США был позитивным.

«Это называется „соглашение по безопасности“... Да, мы бы помогли. Мы бы помогли с безопасностью, потому что это, я думаю, необходимый фактор, чтобы всё получилось», — сказал американский лидер.

Стоит также добавить, что 13 декабря, Украина, США и ЕС проведут в Париже переговоры из-за спорных пунктов плана. Но Трамп до сих пор так и не дал однозначный ответ, будут ли на встрече американские представители.

«В субботу будет встреча... Мы сказали, что будем участвовать, если посчитаем, что есть хороший шанс добиться результата. Они хотят, чтобы я присутствовал. Они хотят, чтобы мы присутствовали. И мы будем присутствовать на встрече в субботу в Европе, если увидим хороший шанс (на заключение сделки). Мы не хотим тратить много времени... мы хотим, чтобы все было урегулировано», — заявил президент США.

Кроме того, Трамп в очередной раз заявил, что США дали Украине около 300-350 млрд долларов, но ничего не получили взамен. Но с приходом его к власти, результат таки был достигнут.

«Я в итоге получил редкоземельные металлы взамен, хотя я не тратил деньги. И сейчас мы продаем оружие НАТО. Мы продаем оружие по полной цене... Они, вероятно, распределяют это оружие Украине», — сказал он.

Глава Белого дома добавил, что США не участвуют в войне, а участвуют в переговорах, так как Украина и Европа хотят вовлеченности Вашингтона.

По словам Трампа, война в Украине не затрагивает США, если только все не выйдет из-под контроля. Поскольку в ином случае такие вещи заканчиваются мировыми войнами. Однако Вашингтон этого не хочет.

