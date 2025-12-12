Зеленский высказался по поводу будущего ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу будущего Запорожской АЭС. Сделал важное заявление.

Он сказал: «Американцы хотят совместный формат для управления станцией. Тут наша позиция очень проста. Если американцы могут забрать станцию под себя, каким-то образом демилитаризуют эту зону, то есть российские войска должны выйти со станции на какое-то расстояние, тогда будет возможность, чтобы был доступ к станции у Украины. А потом уже надо искать возможность, как всем этим управлять».

Кроме этого добавляется: «Если американцы могут станцию под себя забрать, то понятно тогда, что означает их доля в станции, это их влияние, это их деньги, а наше – это наше. И поэтому по состоянию на сейчас, что это за консорциум может быть по станции, как это все реализовать, как дальше запустить работу, как управлять, – пока сложно сказать».

Ранее в МАГАТЭ сообщили о некотором улучшении ситуации на Запорожской АЭС.