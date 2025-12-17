Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > 15 стран усилят оборону Украины. Шмыгаль подвел итоги нового «Рамштайна»

15 стран усилят оборону Украины. Шмыгаль подвел итоги нового «Рамштайна»

Александр Панько
17.12.25 09:42
129
15 стран усилят оборону Украины. Шмыгаль подвел итоги нового «Рамштайна»

Украина продолжит получать военную помощь от союзников в 2026 году. 15 стран взяли конкретные обязательства. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

Глава Минобороны напомнил, что в 2025 году партнеры обязались направить почти 5 млрд долларов на украинское оборонное производство и еще около 5 млрд долларов — на покупку американского оружия для Украины. Эти показатели стали рекордными и в 2026 году необходимо поддерживать такую динамику.

«В рамках заседания формата „Рамштайн“ мы получили важные обязательства от партнеров по долгосрочной поддержке Украины», — отметил он.

По словам Шмыгаля, Украина получит следующую помощь:

Германия

Предоставит 11,5 млрд евро в 2026 году на поддержку обороны Украины. Основной фокус — противовоздушная оборона, беспилотники и артиллерийские боеприпасы. Украине уже переданы новые системы Patriot и IRIS‑T.

Великобритания

600 млн фунтов в 2025 году направила на усиление возможностей ПВО Украины за счет замороженных российских активов, средств партнеров и национального бюджета.

Канада

Предоставит дополнительные 30 млн канадских долларов на украинские дроны, а также ракеты AIM‑9, электрооптические сенсоры и другую военную помощь.

Нидерланды

Выделят 700 млн евро на беспилотники, из которых 400 млн евро — на продукцию украинского производства.

Черногория

Готовит вклад в программу PURL и фонд NSATU для поддержки Украины.

Дания

Сделает новый вклад в PURL с акцентом на авиационные возможности Украины, а также передаст 29‑й пакет поддержки на 250 млн евро, который включает дроны, средства ПВО и помощь украинской авиации.

Эстония

Продолжит поддержку Украины на уровне не менее 0,25% ВВП (142 млн евро), а также внесет 9 млн евро в IT‑коалицию.

Латвия

Сохранит объем помощи на уровне не менее 0,25% ВВП (110 млн евро), сосредоточив поддержку на беспилотниках, средствах РЭБ и программе PURL.

Литва

Направит более 220 млн евро в 2026 году на военную поддержку Украины — не менее 0,25% ВВП, включая взносы в PURL, программу Patriot для Украины, «чешскую инициативу» и коалицию по разминированию.

Люксембург

Выделит 100 млн евро в 2026 году на поддержку Украины и осуществит второй взнос в размере 15 млн евро в программу PURL.

Новая Зеландия

Предоставит 15 млн долларов на программу PURL.

Норвегия

Планирует около 7 млрд долларов общей военной помощи Украине в 2026 году, включая взносы на поддержку американских систем ПВО и «чешскую инициативу».

Польша

Обеспечит поставки 155‑мм артиллерийских снарядов и реализацию совместных с Украиной проектов в рамках инициативы SAFE.

Португалия

Сделает вклад в «чешскую инициативу», а также выделит 10 млн евро на беспилотники.

Чехия

В рамках «чешской инициативы» уже профинансировала на 2026 год поставку 760 тысяч артиллерийских снарядов.

Напомним, Украина и Германия создадут совместное предприятие по производству дронов.

Тэги: Денис Шмыгаль, Рамштайн

Комментарии

Статьи

16.12.25 19:38

Украинский Стоунхендж

Автор: Александр Панько

Дайджест

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны
03.12.25 14:14

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны

Автор: «Інформатор»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.12.25 11:49

В «Динамо» определились с новым главным тренером

17.12.25 11:26

Администрация Трампа давит на ЕС, чтобы блок отказался использовать активы РФ, — Politico

17.12.25 10:47

Западные войска в Украине могут оказать сопротивление РФ в случае нарушения перемирия, — Мерц

17.12.25 10:26

Пентагон анонсировал крупнейшую за последние десятилетия реорганизацию армии США

17.12.25 10:14

Эрдоган рассказал о «предупреждениях» Украине и России после атак в Черном море

17.12.25 09:50

Януковичу окончательно присудили 15 лет тюрьмы за побег и государственную измену

17.12.25 09:26

ЕС готовит €90 млрд кредит Украине за счет России

17.12.25 09:17

Стоимость серебра бьет все рекорды

17.12.25 09:11

Гросси сделал тревожное заявление по поводу Чернобыльской АЭС

17.12.25 08:45

Трамп обнадежил по поводу перспектив мира в Украине

16.12.25 12:44

Найден пистолет, из которого застрелили Андрея Парубия

16.12.25 12:20

США дали Украине считанные дни, чтобы принять новые гарантии безопасности, — Politico

16.12.25 11:18

Появились детали гарантий безопасности от Европы

16.12.25 10:28

США предлагают Украине гарантии безопасности, похожие на 5-ю статью НАТО, — WSJ

16.12.25 09:47

Окончание войны в Украине ближе, чем когда-либо, — Трамп

16.12.25 09:09

СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске

15.12.25 12:04

Шансы Украины на репарационный кредит тают, — Politico

15.12.25 09:16

Свет будут отключать не во всех областях: графики на 15 декабря от «Укрэнерго»

12.12.25 12:17

Трамп готов помочь Украине с гарантиями безопасности

12.12.25 12:17

Трамп готов помочь Украине с гарантиями безопасности

12.12.25 11:54

Путин отдал войскам приказ по поводу войны в Украине

12.12.25 13:24

В Дії появится новая полезная функция для водителей

11.12.25 14:10

В МАГАТЭ сделали громкое заявление по поводу украинских АЭС

11.12.25 13:18

В Украине могут изменить формирование цен на лекарства

11.12.25 14:00

В Днепропетровской области школьный автобус попал смертельное ДТП

10.12.25 13:50

Папа римский Лев XIV сделал свежее заявление по поводу мира в Украине

11.12.25 13:28

В Киеве произошло резонансное ДТП со смертельным исходом

10.12.25 14:17

Стубб уверяет, что мир в Украине все ближе

10.12.25 14:00

ВСУ полностью перешли на корпусную систему

Фото и Видео
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»
Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
fraza.com
Новости блогосферы
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди