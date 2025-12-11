Главная красавица Финляндии угодила в расистский скандал

В Финляндии вспыхнул громкий скандал. Стало известно, что случилось.

Мисс Финляндия 2025-го года Сара Джафче сообщила о том, что не будет носить этот титул на фоне обвинений в расизме, и извинилась за свои действия.

Девушка ранее разместила в социальных сетях свою фотографию с прищуренными глазами и подписью «ем с китайцем», после чего ее обвинили в расизме и высмеивании азиатов.

Она сказала: «Вместе с организацией Miss Suomi мы решили, что я, Сара Джафче, не буду продолжать носить титул. Этим поступком я хочу показать, насколько серьезно мы относимся к ситуации и что расизм ни в коем случае не приемлем».

Кроме этого красавица извинилась за свои действия.

Теперь титул перейдет к занявшей второе место Таре Лехтонен – ее коронация состоялась на той же пресс-конференции.

