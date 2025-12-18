Украинцам объяснили, почему продолжаются отключения электричества

В Украине продолжаются отключения электричества. О нынешней ситуации поведал и.о. министра энергетики Артем Некрасов.

Чиновник сказал, что из-за ежедневных обстрелов России и снижения пропускной способности сетей отмена графиков отключений потребителей пока не представляется возможной.

Говорится: «Энергосистема пока балансируется за счет всей доступной генерации, импорта электроэнергии и применения графиков ограничений по регионам».

Добавляется, что в ближайшее время ожидается высвобождение дополнительных 800 МВт электрической мощности, которые будут перераспределены между потребителями. С этой целью рабочая группа при Минэнерго передала областным военным администрациям перечни объектов, которые не являются критическими и должны быть переведены на общие графики отключений.

Также информируется, что Кабинет министров делает акцент на развитии распределенной генерации. До конца года ожидается введение дополнительных 300 МВт мощности.

Сообщается, что домохозяйства и бизнес уже установили солнечные электростанции общей мощностью около 1 ГВт. Сейчас для граждан продолжают действовать программы «Доступные кредиты 5-7-9» и государственная программа поддержки «Энергонезависимость физических лиц – владельцев домохозяйств».

Резюмируется: «Сегодня наша первоочередная задача – сохранить и создать условия для укрепления украинской энергосистемы. И все меры, которые принимаются, направлены на достижение этой цели».

Ранее в «Укрэнерго» назвали регионы, в которых наихудшая ситуация с электроснабжением.