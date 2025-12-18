«Укрэнерго» озвучило прогноз отключений на четверг, 18 декабря

В четверг, 18 декабря, ограничения потребления электроэнергии будут применяться в большинстве регионов Украины. Об этом сообщило «Укрэнерго».

Отмечается, что снова будут действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что время и объем ограничений могут измениться. А актуальная информация по отключениям будет публиковаться на официальных страницах облэнерго.

Напомним, стало известно о масштабах проблем с электричеством в Украине.