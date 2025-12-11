В МАГАТЭ сделали громкое заявление по поводу украинских АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал резонансное заявление. По его словам, массовая атака россиян в минувшую субботу спровоцировала серьезные перебои в энергосистеме Украины и повлияла на работу АЭС.

Говорится: «Данные перебои привели к колебаниям выработки электроэнергии, временным отключениям и вынужденным остановкам отдельных энергоблоков. В нескольких случаях блоки были отключены от сети или работали на пониженной мощности, чтобы поддержать баланс сети и предотвратить повреждение оборудования после внезапных срабатываний защиты».

Указывается, что утром 6 декабря Запорожская АЭС подверглась еще одной потере всех источников внешнего электроснабжения (уже в одиннадцатый раз за время войны), это длилось около тридцати минут, когда обе ее внешние линии электропитания были отключены с разницей в двадцать минут.

Добавляется: «Несмотря на это, системы ядерной безопасности действующих АЭС продолжают работать как положено, а аварийные источники электропитания остаются полностью доступными».

Отмечается: «Команды МАГАТЭ, размещенные на украинских ядерных объектах, продолжают внимательно следить за ситуацией и поддерживать связь с операторами».

Сотрудники МАГАТЭ в этом месяце посещает более десяти электрических подстанций в нашей стране.

Резюмируется: «Миссия, которая продолжается с 1 по 12 декабря, оценивает масштабы повреждений, анализирует ремонтные работы и определяет практические меры для повышения устойчивости внешнего электроснабжения АЭС страны».

