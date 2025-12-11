В Киеве произошло резонансное ДТП со смертельным исходом

Резонансное ДТП произошло в Киеве. О нем поведала местная полиция.

Информируется, что около полуночи 18-летний водитель BMW, двигаясь со стороны моста Метро в направлении станции «Выдубичи», не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонным парапетом подземного перехода.

Увы, в результате аварии водитель погиб на месте инцидента, а трое его пассажиров (парни 18, 20 и 24 лет) были госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

Указывается, что следователи столичного главка начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Ранее в Киеве маршрутка с людьми влетела в автоцистерну.