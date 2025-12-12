В Дії появится новая полезная функция для водителей

Правительство приняло постановление, которое с следующего года позволит водителям фиксировать ДТП сразу на месте происшествия через Дию без вызова полиции и бумажной волокиты. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Нововведение начнет действовать уже с первого квартала 2026 года. Дия автоматически подтягивает все необходимые данные из государственных реестров: информацию о водительских документах, техпаспорте и страховании.

По словам Свириденко, это устраняет риск ошибок, из-за которых ранее водители могли получать отказы в страховых выплатах. Также новый сервис даст возможность урегулировать ДТП быстро и без лишней нагрузки на полицию.

Достаточно будет добавить несколько фото, согласовать информацию с другим участником и подписать документ с помощью Дія.Подписи.

Статус рассмотрения можно будет отслеживать в Дії, без поездок в страховую и дополнительных обращений.

Напомним, в «Дії» появилась замена техпаспорта онлайн.