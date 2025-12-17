Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Россия в четыре раза увеличила военные расходы с 2021 года, — разведка

Россия в четыре раза увеличила военные расходы с 2021 года, — разведка

Александр Панько
17.12.25 13:18
150
Россия в четыре раза увеличила военные расходы с 2021 года, — разведка

Военные расходы федерального бюджета РФ в январе-сентябре достигли очередного исторического максимума — 11,854 трлн рублей, что на 30 % (2,763 трлн рублей) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины во вторник, 16 декабря.

По сравнению с 2023 годом военный бюджет РФ увеличился на 95 %, тогда как в сравнении с 2022 — на 173 %, а относительно 2021 — на 295 %, то есть почти вчетверо.

В ведомстве подсчитали, что цена войны для россиян составляет 1,32 трлн рублей в месяц, или 43,4 млрд в день, или 1,9 млрд рублей в час.

В настоящее время на финансирование войны Кремль уже направляет 44% всех собранных налогов и 39% совокупных расходов бюджета РФ.

Общая стоимость войны против Украины для российских налогоплательщиков достигла 42,343 трлн рублей, или примерно $542 млрд, что эквивалентно 24 годовым бюджетам всей системы высшего образования России, 22 годам федеральных расходов на здравоохранение и почти 80 годовым бюджетам таких крупных регионов, как Свердловская область (530 млрд рублей) или Краснодарский край (600 млрд рублей).

Тем не менее, отметили в СВРУ, несмотря на наращивание оборонного производства, российский военно-промышленный комплекс остается структурно похожим на советский — он поглощает ресурсы, но не создает экономической отдачи. Так, нынешняя динамика демонстрирует, что ВПК РФ превращается в классическую «черную дыру» для бюджета, вытесняя гражданские инвестиции, ограничивая технологическое развитие и цементируя модель, в которой военные расходы генерируют не рост, а хронические фискальные риски.

«Такой дисбаланс указывает на то, что российская экономика движется не по логике индустриального развития или модернизации, а по логике выживания военного бюджета, который всё агрессивнее поглощает ресурсы, необходимые для долгосрочного экономического роста», — резюмировали в ведомстве.

Напомним, Путин подписал бюджет России на следующий год с гигантскими военными рас ходами.

Тэги: Россия, военные расходы

Комментарии

Статьи

16.12.25 19:38

Украинский Стоунхендж

Автор: Александр Панько

Дайджест

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны
03.12.25 14:14

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны

Автор: «Інформатор»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.12.25 16:45

Астрономы обнаружили загадочную «адскую планету», которой не должно существовать

17.12.25 16:13

В ЕС рассказали о снижении импорта российских энергоресурсов

17.12.25 15:30

РФ нарастила группировку до 710 тысяч человек для стратегического наступления, — Сырский

17.12.25 15:06

Премьер Чехии сообщил неприятную для Украины новость

17.12.25 15:01

Орбан высказался по поводу конфискации российских активов

17.12.25 14:51

Байден выступил с громким заявлением

17.12.25 14:40

США готовят новые санкции против энергетического сектора России, — Bloomberg

17.12.25 14:11

В ЕС рассказали, сколько денег нужно Украине

17.12.25 13:51

Таиланд объявил условия прекращения огня против Камбоджи

17.12.25 15:30

РФ нарастила группировку до 710 тысяч человек для стратегического наступления, — Сырский

17.12.25 09:42

15 стран усилят оборону Украины. Шмыгаль подвел итоги нового «Рамштайна»

17.12.25 08:45

Трамп обнадежил по поводу перспектив мира в Украине

16.12.25 12:44

Найден пистолет, из которого застрелили Андрея Парубия

16.12.25 12:20

США дали Украине считанные дни, чтобы принять новые гарантии безопасности, — Politico

16.12.25 11:18

Появились детали гарантий безопасности от Европы

16.12.25 10:28

США предлагают Украине гарантии безопасности, похожие на 5-ю статью НАТО, — WSJ

16.12.25 09:47

Окончание войны в Украине ближе, чем когда-либо, — Трамп

16.12.25 09:09

СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске

15.12.25 12:04

Шансы Украины на репарационный кредит тают, — Politico

12.12.25 12:17

Трамп готов помочь Украине с гарантиями безопасности

12.12.25 11:54

Путин отдал войскам приказ по поводу войны в Украине

12.12.25 13:24

В Дії появится новая полезная функция для водителей

11.12.25 14:10

В МАГАТЭ сделали громкое заявление по поводу украинских АЭС

11.12.25 13:18

В Украине могут изменить формирование цен на лекарства

11.12.25 14:00

В Днепропетровской области школьный автобус попал смертельное ДТП

11.12.25 13:28

В Киеве произошло резонансное ДТП со смертельным исходом

11.12.25 15:36

Главная красавица Финляндии угодила в расистский скандал

11.12.25 16:07

Трамп странно пошутил по поводу сетей 6G

12.12.25 00:05

Зеленский высказался по поводу будущего ЗАЭС

Фото и Видео
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»
Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
fraza.com
Новости блогосферы
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди