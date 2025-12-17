Россия в четыре раза увеличила военные расходы с 2021 года, — разведка

Военные расходы федерального бюджета РФ в январе-сентябре достигли очередного исторического максимума — 11,854 трлн рублей, что на 30 % (2,763 трлн рублей) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины во вторник, 16 декабря.

По сравнению с 2023 годом военный бюджет РФ увеличился на 95 %, тогда как в сравнении с 2022 — на 173 %, а относительно 2021 — на 295 %, то есть почти вчетверо.

В ведомстве подсчитали, что цена войны для россиян составляет 1,32 трлн рублей в месяц, или 43,4 млрд в день, или 1,9 млрд рублей в час.

В настоящее время на финансирование войны Кремль уже направляет 44% всех собранных налогов и 39% совокупных расходов бюджета РФ.

Общая стоимость войны против Украины для российских налогоплательщиков достигла 42,343 трлн рублей, или примерно $542 млрд, что эквивалентно 24 годовым бюджетам всей системы высшего образования России, 22 годам федеральных расходов на здравоохранение и почти 80 годовым бюджетам таких крупных регионов, как Свердловская область (530 млрд рублей) или Краснодарский край (600 млрд рублей).

Тем не менее, отметили в СВРУ, несмотря на наращивание оборонного производства, российский военно-промышленный комплекс остается структурно похожим на советский — он поглощает ресурсы, но не создает экономической отдачи. Так, нынешняя динамика демонстрирует, что ВПК РФ превращается в классическую «черную дыру» для бюджета, вытесняя гражданские инвестиции, ограничивая технологическое развитие и цементируя модель, в которой военные расходы генерируют не рост, а хронические фискальные риски.

«Такой дисбаланс указывает на то, что российская экономика движется не по логике индустриального развития или модернизации, а по логике выживания военного бюджета, который всё агрессивнее поглощает ресурсы, необходимые для долгосрочного экономического роста», — резюмировали в ведомстве.

Напомним, Путин подписал бюджет России на следующий год с гигантскими военными рас ходами.