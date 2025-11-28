Зеленский рассказал, кто будет представлять Украину на переговорах

На следующей неделе Украину ждет ряд переговоров. О том, что представит нашу страну, поведал президент Владимир Зеленский.

Политик сказал: «Скоро будут переговоры, будут наши представители. Это будет начальник Генштаба Андрей Гнатов, представители МИДа, секретарь СНБО Рустем Умеров и наша разведка. И когда у нас у всех есть такой внешний вызов - война, мы должны внутри быть крепкими».

Добавляется: «Каждый должен сейчас действовать именно так, в интересах нашего государства, и защищать наше государство. Это неизменный принцип. Уже в ближайшее время состоятся встречи с американской стороной».

Ранее Зеленский все же уволил Ермака.

Также Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе.