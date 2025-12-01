Трамп заявил о возможности мирной сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть «хороший шанс» заключить сделку о мире в Украине.

«Я думаю, есть хороший шанс, что мы сможем заключить сделку», — сказал Трамп, когда журналисты попросили его прокомментировать переговоры о мире в Украине.

Он также подчеркнул, что хочет положить войне, в которой каждый месяц гибнут десятки тысяч людей.

Кроме того, Трамп подтвердил, что уже поговорил с госсекретарем США Марко Рубио и спецпредставителем Стив Уиткофф после того, как они провели встречу с украинской делегацией во Флориде.

«У них — все хорошо», — подытожил он.

Напомним, перед началом встречи с украинской делегацией госсекретарь США Марко Рубио назвал цель мирного плана.