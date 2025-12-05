Польша запускает масштабную подготовку медиков к войне

В Польше медицинский персонал будет проходить обучение на случай войны. Профессор Гжегож Гелерак, директор Военного медицинского института, заявил на правительственном медицинском саммите, что подготовка продлится еще 4 года. Об этом информирует Польское радио.

Первые результаты будут видны уже в ближайшие месяцы.

«Мы подготовили Национальную систему подготовки медицинского персонала. К июню следующего года будет обучено первые 2 тысячи работников. Сначала к реализации этой программы будет привлечено пять центров в Польше — в Кракове, Люблине, Варшаве, Гданьске и Белостоке. К 2029 году мы планируем подготовить весь персонал, который должен пройти обучение», — подчеркнул Гелерак

Главной темой медицинского саммита было финансирование системы здравоохранения в связи с дефицитом в бюджете Национального фонда здоровья.

Напомним, Польша находится в «предвоенном состоянии».