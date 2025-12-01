Президент Польши Кароль Навроцкий жестко высказался об отношениях с Россией. Его слова озвучил руководитель Канцелярии политика Збигнев Богуцкий.

Чиновник так процитировал его слова: «Исторические события являются уроком также для современной Польши и поляков: с русскими ни в XIX веке, ни в XX веке, ни в XXI веке нет никаких соглашений».

Добавляется: «Там есть только ложь, желание забрать жизнь и желание уничтожить. Это урок, который мы все должны усвоить, глубоко веря в польских подпоручиков, офицеров и генералов».

Отметим, что заявление было сделано на выступлении во время торжеств по случаю Дня курсанта в 195 годовщину начала Ноябрьского восстания.

Ранее президент Польши посетовал на собственные спецслужбы.