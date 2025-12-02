Украина получит пакет «зимней поддержки» от Швеции

Украина продолжает получить помощь от Швеции во время войны. Нашей стране передадут пакет «зимней поддержки» на 1,1 миллиарда шведских крон (100 миллионов евро).

Об этом поведал министр международного развития и сотрудничества Швеции Бенжамин Доуса.

По словам чиновника, Россия в последние недели усилила свои атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, и на фоне похолодания есть риск, что эта зима станет худшей с 2022-го года.

Ожидается, что деньги направят на поддержку украинских муниципалитетов.

Поясняется, что речь идет о ремонте и строительстве инфраструктуры с учетом экологических требований.

Кроме этого средства пойдут на обеспечение энергетических потребностей страны в зимний период и на укрепление ее способности предоставлять государственные услуги.

Ранее Украина подписала дорожную карту партнерства с Ирландией.