Орбан высказался по поводу конфискации российских активов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал громкое заявление. Оно касается конфискации российских активов.
Политик сообщил: «Венгрия не поддержит конфискацию активов ни одной страны, не только России. Мы не поддержим этого ни при каких обстоятельствах».
Также он поведал, что написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором спросил, будет ли при введении ответных мер учитываться позиция каждой отдельной страны.
Добавляется: «Я получил ответ, что будут приняты жесткие ответные меры с использованием всех средств международного права и будет учитываться, какую позицию заняла каждая страна ЕС».
