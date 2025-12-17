Орбан высказался по поводу конфискации российских активов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал громкое заявление. Оно касается конфискации российских активов.

Политик сообщил: «Венгрия не поддержит конфискацию активов ни одной страны, не только России. Мы не поддержим этого ни при каких обстоятельствах».

Также он поведал, что написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором спросил, будет ли при введении ответных мер учитываться позиция каждой отдельной страны.

Добавляется: «Я получил ответ, что будут приняты жесткие ответные меры с использованием всех средств международного права и будет учитываться, какую позицию заняла каждая страна ЕС».

