США готовят новые санкции против энергетического сектора России, — Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против российского энергетического сектора. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, таким образом Белый дом пытается усилить давление на российского диктатора Владимира Путина, если тот откажется принимать разработанный США мирный план.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, новые санкции могут быть введены уже на следующей неделе. Они затронут «теневой флот», и даже торговые компании, которые Россия использует, чтобы возить сырье покупателям.

По словам собеседников агентства, разработанный Трампом мирный план по-прежнему не согласован по ключевым вопросам. Остаются разногласия по Донбассу, а также по будущему Запорожской АЭС и замороженным российским активам в Европе. В мирный план также включено размещение в Украине европейских военных, что Россия прежде всего категорически отвергала.

Окончательное решение о новых санкциях для давления на Путина пока не принято и зависит от Дональда Трампа, сказали источники Bloomberg.

Напомним, США ввели санкции против нефтяных гигантов России.