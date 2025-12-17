Астрономы обнаружили загадочную «адскую планету», которой не должно существовать

Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил далёкую экзопланету, существование которой казалось невозможным. Как пишет interestingengineering.com, астрономов удивили некоторые особенности этой «адской» планеты, которые не соответствуют тому, что ранее было обнаружено в других местах Вселенной. Это открытие может изменить представления о типах планет, которые могут формироваться и эволюционировать.

Планета PSR J2322-2650b примерно равна по массе Юпитеру, но мало похожа на типичный газовый гигант. Она вращается вокруг нейтронной звезды, или пульсара, на чрезвычайно близком расстоянии, подвергаясь интенсивному излучению и гравитационным силам, которые деформируют ее, придавая ей форму лимона.

Однако по-настоящему учёных поразила ее атмосфера. Вместо привычных соединений, таких как водяной пар или метан, телескоп Уэбб обнаружил смесь, в которой преобладают гелий и углерод — экзотическая химическая структура, никогда ранее не встречавшаяся на планетах.

Это открытие поднимает более важный вопрос: как вообще образовалась такая планета?

«Очень трудно представить, как можно получить такой чрезвычайно обогащенный углеродом состав», — сказал Майкл Чжан из Чикагского университета, руководитель исследования. «Кажется, это исключает все известные механизмы образования».

Система напоминает редкую пару «черных вдов», когда пульсар медленно отнимает материал у меньшего компаньона. Но даже это объяснение неубедительно.

«Образовалась ли эта планета как обычная? Нет, потому что состав совершенно другой. Образовалась ли она путем отрывания внешней оболочки звезды, как образуются „обычные“ системы „черных вдов“? Вероятно, нет, потому что ядерная физика не создает чистый углерод», — рассуждает Чжан.

Роджер Романи из Стэнфордского университета предполагает, что здесь может действовать необычный процесс. «Чистые кристаллы углерода всплывают на поверхность и смешиваются с гелием, — сказал он. — Но затем должно произойти что-то, чтобы предотвратить проникновение кислорода и азота».

Так что пока планета остается космической загадкой.

Напомним, астрономы поведали об очень странной блуждающей планете.