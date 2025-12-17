Таиланд объявил условия прекращения огня против Камбоджи

Министерство иностранных дел Таиланда в понедельник, 15 декабря, определило три условия для любого прекращения огня вдоль тайско-камбоджийской границы, информирует The Nation.

По словам пресс-секретаря министерства Никорндей Баланкуры, речь идет о том, что:

— Камбоджа должна первой объявить о перемирии.

— Перемирие должно быть действительным и длительным.

— Камбоджа должна серьезно и искренне сотрудничать в разминировании территорий.

Пресс-секретарь отметил, что позиция Таиланда основана на предыдущем опыте, когда действия Камбоджи не соответствовали заявлениям. Он напомнил о 14 декабря, когда Камбоджа сигнализировала о желании прекращения огня, но одновременно усилила военные операции, включая обстрелы реактивными системами, что, по данным Таиланда, привело к гибели одного гражданского.

Таиланд осудил действия Камбоджи как «жестокие и бесчеловечные» и призвал немедленно прекратить применение силы против гражданских, соблюдать международное право и взять на себя ответственность за причиненный ущерб.

Министр иностранных дел Таиланда направил письмо в Офис Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR), в котором выразил обеспокоенность нарушениями и сообщил, что именно Камбоджа первой начала боевые действия, вызвав потери среди тайских военных и гражданских.

В письме Таиланд требует от Камбоджи взять ответственность и прекратить провокации и нарушения международного гуманитарного и правозащитного права.

Напомним, конфликт между Таиландом и Камбоджей продолжается более века из-за спорной границы. Ранее военные столкновения на границе между странами вспыхивали в июле. В августе Таиланд и Камбоджа договорились о перемирии, а 26 октября при участии президента США Дональда Трампа было подписано мирное соглашение.