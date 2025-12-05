Трамп и Венс сделали оптимистичные заявления по поводу войны в Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что в конечном итоге война в Украине с РФ будет урегулирована. Об этом он заявил на праздничной церемонии включения огней на рождественской елке в Вашингтоне.

По его словам, США уже много раз урегулировали мировые конфликты и войны. Поэтому он считает, что это удастся и в случае с Украиной.

«Мы устанавливаем мир по всему миру, регулируя войны на уровнях, которых раньше никто не видел — таких уровней может быть до восьми. Мы ищем еще один вариант урегулирования между Россией и Украиной, если это возможно. И я считаю, что в конечном итоге мы этого добьемся», — заявил Трамп.

Тем временем вице-президент Джей Ди Венс в интервью NBC News выразил надежду, что в ближайшие несколько недель по вопросу завершения войны РФ против Украины будут «хорошие новости».

«Я действительно считаю, что мы достигли большого прогресса, но пока не достигли финишной черты. Надежда есть, и, надеюсь, в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости на этом фронте», — сказал Джей Ди Венс, не уточнив, на чем основаны его ожидания.

Напомним, Путин сделал странное заявление о прекращении войны в Украине.