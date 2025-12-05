Зеленского предупредили о «предательстве» со стороны США, — Spiegel

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц считают, что существует риск предательства Украины и Европы. Их опасения разделяют и другие европейские лидеры, а также генсек НАТО. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel, ссылаясь на англоязычную стенограмму разговора лидеров.

Европейские лидеры в понедельник, 1 декабря, провели с президентом Украины Владимиром Зеленским конфиденциальное телефонное совещание.

В разговоре участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Польши Дональд Туск, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре, премьер Италии Джорджа Мелони, генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Еврорады Антониу Кошта.

«Существует возможность того, что США могут предать Украину по вопросу территории, не дав ясности относительно гарантий безопасности», — приводит журнал слова Макрона.

СМИ утверждает: Мерц сказал Зеленскому, что в «следующие дни нужно быть крайне осторожным».

«Они играют в игры как с вами, так и с нами», — добавил канцлер, вероятно, имея в виду спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

Журналисты утверждают, что даже Стубб, у которого хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что европейцы «не должны оставлять Украину и Зеленского один на один» с американским переговорным дуэтом. Его заявление поддержал генсек НАТО Марк Рютте.

Издание утверждает, что факт проведения совещания подтвердили несколько участников. Двое из них сказали, что содержание разговора передано правильно, но отказались подтвердить отдельные цитаты.

В Елисейском дворце опровергают, что Макрон говорил о возможном предательстве. Они подчеркнули, что «президент не выражался такими словами», но подробностей так и не предоставили.

Представители Мерца заявили, что не хотят комментировать «распространяемые фрагменты разговора».

В Офисе президента Украины сказали журналистам, что «не комментируют вбросы».

Напомним, США внезапно остановили поставки оружия Украине.