Бельгия назвала условия передачи активов РФ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна, где хранятся замороженные российские активы, может поддержать передачу их Украине в виде так называемого «репарационного кредита». Но для этого Евросоюз должен выполнить три условия. Об этом Де Вевер в четверг, 4 декабря, сообщил в соцсети X.

«Распространяется много ложных инсинуаций, чтобы оказывать на нас давление, но наши условия разумны и конструктивны. Мы не собираемся обременять себя безответственными рисками», — написал политик.

Де Вевер подчеркивает, что использование активов, находящихся в депозитарии Euroclear, может иметь потенциально негативные последствия как для Бельгии, так и для Европы. Поэтому одним из условий для поддержки выделения «репарационного кредита» он называет обеспечение «полной взаимной ответственности за риски».

«В соответствии с действующими двусторонними соглашениями о защите инвестиций, компенсации за незаконную экспроприацию могут значительно превышать стоимость самих активов и включать сложные проценты, а также нереализованную прибыль. Поэтому, с нашей точки зрения, гарантии должны с первого же дня покрывать все потенциальные финансовые обязательства», — пояснил бельгийский политик.

Вторым условием де Вевера является «обеспечение ликвидности и защиты от рисков». Бельгия хочет убедиться, что депозитарий Euroclear будет иметь необходимые ресурсы в случае необходимости. Например, если депозитарий попадет под российские санкции или Центробанк РФ потребует компенсации.

Третье условие заключается в том, что Брюссель ожидает справедливого распределения расходов. По словам де Вевера, участие в операции должны принимать все государства-члены ЕС, которые имеют на хранении российские активы: «И мы должны требовать эти средства пропорционально и равномерно от всех учреждений, находящихся на территории Европы, и, в идеале, даже шире, чем территория Европы — включая страны, входящие в «коалицию решительных».

При этом премьер Бельгии заверяет, что его страна «полностью поддерживает Украину».

«Мы лояльны к Украине. Мы всегда будем выбирать мир, свободу и демократию. Мы готовы идти на жертвы, но нельзя требовать невозможного от нашей страны. Это позиция правительства, и я надеюсь получить поддержку парламента», — говорится в заявлении Барта де Вевера.

Напомним, Украина получит 6 млрд евро с доходов замороженных активов РФ.