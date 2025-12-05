Тысячи украинских беженцев могут депортировать из Израиля, — СМИ

Тысячи украинских беженцев в Израиле грозит депортация уже к концу 2025 года. Об этом заявило местное издание Haaretz.

Сегодня статус групповой защиты, который позволял украинцам легально жить и работать в Израиле с 2022 года, подходит к завершению. Решение о его продлении до сих пор не принято.

В случае если израильские власти не подтвердят продление статуса, десятки тысяч украинцев окажутся вне закона, что грозит для них выселением из страны.

Правозащитники и представители украинской общины выразили обеспокоенность из-за задержки решений и призывают израильские власти незамедлительно урегулировать ситуацию.

Наблюдатели предупреждают, что без оперативного вмешательства ситуация может быстро обостриться, особенно перед праздничным периодом и зимними холодами.

В настоящее время неизвестно, когда именно израильские власти примут окончательное решение о продлении групповой защиты для украинцев.

Напомним, большинство украинских беженцев планируют остаться за границей после войны.