«Укрэнерго» рассказало, как будут выключать свет в пятницу, 5 декабря

Сегодня, 5 декабря, в Украине продолжат действовать отключения света по графикам. В течение суток одновременно будут выключать от 0,5 до 3 очередей. Об этом сообщает «Укрэнерго» в Telegram.

Свет будут выключать и в дальнейшем в результате массированных обстрелов энергетических объектов Украины. В пятницу, 5 декабря, в областях будут действовать следующие ограничения:

— с 00:00 до 23:59 — графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 3 очередей;

— с 00:00 до 23:59 — графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

«Укрэнерго» призвало всех граждан экономно потреблять электроэнергию после ее появления по графику. Украинцам также необходимо следить за сообщениями в соцсетях облэнерго, поскольку в течение суток объемы и время ограничений могут меняться.

Стоит отметить, что сегодня, 4 декабря, в областях применяются почасовые отключения в объеме от 0,5 до 3 очередей, а также ограничения мощности для промышленности.

Напомним, в «Укрэнерго» объяснили, почему в ряде областей не выключают свет.