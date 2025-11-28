Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > С начала года в Украине увеличилось число жертв среди гражданского населения, — ООН

С начала года в Украине увеличилось число жертв среди гражданского населения, — ООН

Александр Панько
28.11.25 15:32
163
С начала года в Украине увеличилось число жертв среди гражданского населения, — ООН

В Киеве количество жертв среди гражданских лиц только за первые десять месяцев 2025 г. было почти в четыре раза выше, чем за весь 2024 год. Об этом заявляет Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине

Отмечается, что количество жертв среди гражданских лиц в Украине растет, поскольку россияне усиливают атаки на энергетическую инфраструктуру накануне зимы, в 2025 году РФ значительно увеличила использование дальнобойного оружия.

ММПЛУ прокомментировала очередную масштабную комбинированную атаку РФ с использованием ракет и дальнобойных беспилотников в ночь на утро 25 ноября. Это была седьмая атака, направленная на энергетическую инфраструктуру в нескольких областях страны за последние два месяца.

«Ночью десятки гражданских лиц были ранены и, по сообщениям, как минимум 8 погибло, в то время как семьи снова были вынуждены прятаться в подъездах и бомбоубежищах, поскольку взрывы продолжались часами. Миллионы людей по всей Украине боятся за своих близких каждый раз, когда над их головами пролетают сотни дронов и ракет, зная, что любой может пострадать, независимо от того, где он живет», — отметила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Бель.

По данным ООН, в 2025 году РФ значительно увеличила использование дальнобойного оружия. В нескольких недавних масштабных атаках было использовано более 500 ракет и дальнобойных беспилотников. Они были запущены в течение короткого периода времени, нацелены на несколько областей и заполонили воздушное пространство над крупными городами. С интенсификацией таких атак резко возросло количество жертв среди гражданских лиц в крупных городах, подчеркнули в ММПЛУ.

Как сообщается, в прошлом году, с января по октябрь 2024 года, дальнобойные беспилотники и ракеты убили 434 и ранили 2 045 гражданских лиц. За тот же период 2025 года количество погибших гражданских лиц от дальнобойного оружия выросло на 26% до 548, а количество раненых гражданских лиц выросло на 75% до 3 592. Например, в Киеве количество жертв среди гражданских лиц только за первые десять месяцев 2025 года было почти в четыре раза выше, чем за весь 2024 год. В других крупных городских центрах, таких как Днепр и Запорожье, также наблюдалось значительное увеличение количества жертв среди гражданских лиц.

«Помимо ужасных человеческих жертв, также уничтожаются жилые дома, объекты общественной инфраструктуры, восстановление которых может занять годы. Каждая новая атака еще больше усиливает психологическое давление на гражданское население», — заявила Бель.

В ООН добавили, что недавние волны атак на энергетическую инфраструктуру увеличили совокупную нагрузку на энергетическую систему Украины. Аварийные отключения электроэнергии после таких атак добавляются к уже значительным ежедневным отключениям. Российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры в Украине привели к серьезному дефициту электроэнергии в большинстве областей страны с приближением зимы и снижением температуры.

Напомним, украинским переселенцам не хватает помощи перед зимой.

Тэги: жертвы, общество, ООН, новости Украины, война в Украине

Комментарии

Статьи

17.11.25 14:00

Кравчук, Притула, Чмут: как будет выглядеть список «Блока Зеленского» на следующих парламентских выборах

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?
06.11.25 20:21

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.11.25 19:19

Стало известно, как будут отключать электричество в Украине 29 ноября

28.11.25 19:13

Зеленский рассказал, кто будет представлять Украину на переговорах

28.11.25 19:07

Зеленский все же уволил Ермака

28.11.25 17:32

Андрей Ермак написал заявление об отставке

28.11.25 16:46

В Европарламенте призвали запретить соцсети до 16 лет

28.11.25 14:37

Си Цзиньпин объяснил Трампу позицию Китая по Тайваню

28.11.25 13:43

Россия против участия ЕС в переговорах о мире в Украине

28.11.25 13:24

В «Укрэнерго» назвали регионы, в которых наихудшая ситуация с электроснабжением

28.11.25 12:45

На Прикарпатье офицер ТЦК с особой жестокостью избил мужчину во время медкомиссии

28.11.25 19:07

Зеленский все же уволил Ермака

28.11.25 17:32

Андрей Ермак написал заявление об отставке

28.11.25 13:24

В «Укрэнерго» назвали регионы, в которых наихудшая ситуация с электроснабжением

28.11.25 11:44

Путин придумал новую причину не договариваться о мире с Украиной

28.11.25 09:51

Путин выдвинул неадекватное условие для прекращения боевых действий в Украине

28.11.25 09:35

НАБУ проводит обыски у главы ОП Андрея Ермака

28.11.25 09:12

Генштаб назвал потери России на 28 ноября

27.11.25 10:50

Зеленский сказал, что нужно для достижения мира

27.11.25 09:17

Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 27 ноября

26.11.25 14:34

Трамп назвал «главную уступку» России в мирном плане

24.11.25 14:32

Трамп сделал интересное заявление по поводу мира в Украине

25.11.25 21:49

Зеленский сделал интересное заявление перед встречей с Трампом

25.11.25 09:24

Мирный план Трампа для Украины существенно сократили, — FT

24.11.25 15:11

В Киеве мужчина учинил дебош в алкогольном отделе магазина

24.11.25 13:26

В одной из школ Львова произошла стрельба

24.11.25 11:53

Китай сделал резонансное заявление по поводу искусственного интеллекта

24.11.25 15:40

Швеция сделала важное заявление по поводу украинских территорий

26.11.25 10:11

В России отрицают «пленки Уиткоффа»

24.11.25 11:06

Трамп опубликовал еще одно свое странное изображение

24.11.25 14:39

Стубб прокомментировал переговоры Украины и США в Женеве

Фото и Видео
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
fraza.com
Новости блогосферы
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди