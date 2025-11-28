С начала года в Украине увеличилось число жертв среди гражданского населения, — ООН

В Киеве количество жертв среди гражданских лиц только за первые десять месяцев 2025 г. было почти в четыре раза выше, чем за весь 2024 год. Об этом заявляет Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине

Отмечается, что количество жертв среди гражданских лиц в Украине растет, поскольку россияне усиливают атаки на энергетическую инфраструктуру накануне зимы, в 2025 году РФ значительно увеличила использование дальнобойного оружия.

ММПЛУ прокомментировала очередную масштабную комбинированную атаку РФ с использованием ракет и дальнобойных беспилотников в ночь на утро 25 ноября. Это была седьмая атака, направленная на энергетическую инфраструктуру в нескольких областях страны за последние два месяца.

«Ночью десятки гражданских лиц были ранены и, по сообщениям, как минимум 8 погибло, в то время как семьи снова были вынуждены прятаться в подъездах и бомбоубежищах, поскольку взрывы продолжались часами. Миллионы людей по всей Украине боятся за своих близких каждый раз, когда над их головами пролетают сотни дронов и ракет, зная, что любой может пострадать, независимо от того, где он живет», — отметила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Бель.

По данным ООН, в 2025 году РФ значительно увеличила использование дальнобойного оружия. В нескольких недавних масштабных атаках было использовано более 500 ракет и дальнобойных беспилотников. Они были запущены в течение короткого периода времени, нацелены на несколько областей и заполонили воздушное пространство над крупными городами. С интенсификацией таких атак резко возросло количество жертв среди гражданских лиц в крупных городах, подчеркнули в ММПЛУ.

Как сообщается, в прошлом году, с января по октябрь 2024 года, дальнобойные беспилотники и ракеты убили 434 и ранили 2 045 гражданских лиц. За тот же период 2025 года количество погибших гражданских лиц от дальнобойного оружия выросло на 26% до 548, а количество раненых гражданских лиц выросло на 75% до 3 592. Например, в Киеве количество жертв среди гражданских лиц только за первые десять месяцев 2025 года было почти в четыре раза выше, чем за весь 2024 год. В других крупных городских центрах, таких как Днепр и Запорожье, также наблюдалось значительное увеличение количества жертв среди гражданских лиц.

«Помимо ужасных человеческих жертв, также уничтожаются жилые дома, объекты общественной инфраструктуры, восстановление которых может занять годы. Каждая новая атака еще больше усиливает психологическое давление на гражданское население», — заявила Бель.

В ООН добавили, что недавние волны атак на энергетическую инфраструктуру увеличили совокупную нагрузку на энергетическую систему Украины. Аварийные отключения электроэнергии после таких атак добавляются к уже значительным ежедневным отключениям. Российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры в Украине привели к серьезному дефициту электроэнергии в большинстве областей страны с приближением зимы и снижением температуры.

